Esplosione in una fabbrica a Bolzano, 6 feriti

E' di sei feriti, di cui uno grave, il bilancio di un'esplosione avvenuta dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium, in zona industriale a Bolzano. Il ferito grave - riporta Rai Alto Adige - è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale del capoluogo altoatesino, mentre quattro sono stati trasferiti in altri ospedali con centri specializzati nelle ustioni in Baviera, Verona e Padova. Un altro è ferito in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.



