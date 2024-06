Domani a Latina sciopero per Satnam e contro il caporalato

Una giornata di sciopero e una manifestazione contro il caporalato, lo sfruttamento e le morti sul lavoro nel nome di Satnam Singh, il bracciante morto dopo essere stato abbandonato davanti casa, dal datore di lavoro, con un braccio mozzato in seguito ad un incidente mentre lavorava nei campi vicino Latina. Risponde così domani la Cgil alla tragica morte sul lavoro indicendo uno sciopero del comparto agricolo in provincia di Latina.

Ad indire l'astensione dal lavoro è la Flai Cgil, mentre la Cgil di Roma e Lazio, la Flai Cgil di Roma e Lazio, la Camera del Lavoro di Frosinone e Latina e la Flai Cgil di Frosinone e Latina promuovono, in concomitanza allo sciopero, una manifestazione alle ore 17 a Latina in piazza della Libertà.

Alla manifestazione ha annunciato che parteciperà anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.



