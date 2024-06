Cominciato sgombero migranti dal Silos di Trieste

E' cominciata questa mattina l'operazione di sgombero del Silos di Trieste da parte delle forze dell'ordine. Sul posto dalle sette ci sono Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione civile, Polizia locale, Guardia di finanza, personale sanitario. E dalla stessa ora ci sono sul posto anche gruppi di persone di associazioni che si occupano di accoglienza.

L'operazione viene condotta senza problemi per il momento e applica quanto stabilito dal sindaco di Trieste in una ordinanza emessa una decina di giorni fa.

Il cosiddetto Silos è un edificio fatiscente e completamente privo di servizi ,di proprietà di Coop Alleanza 3.0, nel tempo divenuto luogo di ricovero per centinaia di migranti provenienti dalla cosiddetta 'rotta balcanica'.



