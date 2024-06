Bloccarono il traffico a Roma,7 di Ultima Generazione a giudizio

Il 4 maggio del 2023 bloccarono il traffico in via del Tritone, nel centro di Roma, spogliandosi a torso nudo. Per questo sette appartenenti al movimento ecologista Ultima Generazione sono finiti a giudizio davanti al Tribunale della Capitale e il giudice monocratico, nell'ambito dell'udienza predibattimentale, ha rinviato il procedimento al 24 settembre prossimo. Uno degli imputati ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Nei loro confronti la Procura contesta, a seconda delle posizioni, i reati di interruzione di pubblico servizio e violazione del foglio di via.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA