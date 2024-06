Morti nel Natisone, analisi sul telefono cellulare di Patrizia

E' in programma per oggi, nel laboratorio di informatica forense di Udine, l'accertamento tecnico non ripetibile sul telefono cellulare di Patrizia Cormos, la 20enne travolta e uccisa dalle acque in piena del fiume Natisone. Verrà realizzata una copia del dispositivo, per evitare il possibile deperimento e la sua inutilizzabilità in caso di processo.

L'accertamento è stato disposto dalla Procura; le famiglie delle due vittime hanno nominato loro periti. L'auspicio degli investigatori è che lo smartphone permetta una ricostruzione dettagliata di quanto avvenuto il giorno della tragedia e delle comunicazioni con il 112.

Per questo pomeriggio è stato anche convocato un vertice in Prefettura, a Udine: dopo 21 giorni di ricerche di Cristian Molnar, il 25enne ancora disperso, si dovrà decidere se e come procedere, modificando eventualmente i protocolli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA