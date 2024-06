Incendio in azienda Ancona, chiuse case e strutture adiacenti

Dopol'incendio divampato stanotte presso la ditta DS Smith Recycling, azienda di servizi integrati per gestione e riciclo di rifiuti tra cui carta e cartone e altre tipologie, in via Caduti del Lavoro ad Ancona, oggi il sindaco Daniele Silvetti ha firmato il "provvedimento a tutela della salute pubblica, con la quale si dispone la suddivisione dell'area interessata in tre zone. Per la "zona rossa si dispone la chiusura delle strutture sportive e delle abitazioni adiacenti la zona interessata dall'incendio, fino a verifica della staticità delle stesse, nonché la pulizia delle pertinenze e delle superfici esterne all'aperto. L'avvenuta verifica della staticità dell'integrità delle strutture dovrà essere certificata da tecnico abilitato".

Intanto prosegue da oltre 13 ore, ad Ancona: le fiamme sono praticamente spente ma lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica dei materiali coinvolti dal rogo nel capannone.

Quanto ai provvedimenti successivi all'incendio, il Comune ha stabilito anche una "zona arancione" nella quale "viene disposta la chiusura delle attività produttive fino alla pulizia delle strade (da parte dei rispettivi Gestori) per la rimozione degli elementi di residuo, delle pertinenze all'aperto (comprese le attrezzature presenti, da parte dei rispettivi gestori), delle superfici esterne e della pulizia o sostituzione dei filtri dei condizionatori".

Individuata "anche una zona gialla, per la quale si raccomanda di eseguire la pulizia delle strade (da parte dei rispettivi Gestori) per la rimozione degli elementi di residuo presente a terra e delle pertinenze all'aperto per le strutture di qualsiasi tipologia (comprese le attrezzature eventualmente presenti, da parte dei rispettivi Gestori)"; in questa area, inoltre, è bene pulire tutte le superfici esterne e sospendere l'utilizzo dei climatizzatori fino a pulizia/sostituzione dei relativi filtri. Sarebbe opportuno, infine, lavare accuratamente con acqua corrente i prodotti vegetali provenienti da orti e coltivazioni privati prima del consumo e di alimentare gli animali da cortile con mangime confezionato, evitando il contatto con il terreno".



