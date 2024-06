Studenti Pro Palestina in presidio al Politecnico di Torino

"Siamo qui per fare pressione sul senato accademico attualmente in corso. Dopo 37 giorni di occupazione ancora non abbiamo avuto nessuna risposta". I ragazzi del coordinamento 'Intifada Studentesca' che da settimane occupano le università di Torino si sono dati appuntamenti questa mattina per un presidio davanti al Politecnico, in corso Duca degli Abruzzi.

Sono circa una trentina gli studenti che hanno posizionato delle strutture in legno, con tanto di filo ferrato, a rappresentate i check point israeliani presenti sulla Striscia di Gaza. Inoltre hanno portato sedie e tavolini. Al Politecnico è in corso una seduta del senato accademico.

La scorsa settimana, sempre davanti al 'Poli', si erano registrate durante un presidio degli studenti Pro Palestina tensioni prima con la sicurezza privata dell'università e poi con le forze dell'ordine.



