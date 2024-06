Travolge un cervo e cade dalla moto, muore nel Sud Sardegna

Ha travolto un cervo con la moto ed è caduto, morendo a causa delle ferite riportate. È accaduto durante la notte lungo una strada di campagna a Is Molas, nel territorio di Pula, località turistica a una trentina di chilometri da Cagliari. La vittima è Gianfranco Palma, 67 anni, originario di Salerno ma residente a Milano.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, è avvenuto intorno all'1,30. Il turista stava percorrendo la stradina di campagna in sella a un motociclo, quando il cervo gli ha tagliato la strada. La moto ha centrato in pieno l'animale. A causa del violento impatto il 67enne è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra.

L'animale, invece, sarebbe rimasto ferito, e ha ripreso la sua corsa. Alcuni passanti si sono accorti dell'incidente e hanno dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pula e della Compagnia di Cagliari e il 118. I medici hanno tentato di salvare la vita all'uomo ma non c'è stato nulla da fare.



