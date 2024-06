Piantedosi, sgombero Silos non sarà blitz ma azione concordata

"Per il Silos di Trieste il sindaco Roberto Dipiazza ha firmato una ordinanza di sgombero.

Le persone verranno sistemate altrove e non sarà un blitz". C'è, invece, "un piano di sistemazione in altri centri d'accoglienza, non solo nella regione, come sempre è avvenuto nell' alleggerimento della pressione migratoria. Si libererà la struttura perché è considerata un luogo non certo consono né adeguato. Stiamo immaginando anche la realizzazione di strutture compensative sul lungo periodo e ne abbiamo discusso anche con il presidente della Regione. Alle persone che verranno trovate lì, sarà offerta una soluzione alternativa". Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa seguita alla Trilaterale con gli omologhi di Croazia e Slovenia, rispondendo a una specifica domanda.

"L'operazione di sgombero - ha ribadito il ministro - non sarà un blitz di liberazione del Silos, sarà un'operazione concordata che probabilmente avrà anche una fase di realizzazione prolungata, non sarà un'operazione istantanea". Il titolare del Viminale ha detto di aver trovato "singolare" le critiche alla chiusura da parte di chi definiva il Silos stesso "un luogo della vergogna".



