Nelle carceri in crescita suicidi, aggressioni e proteste

Sono stati 43 i suicidi in carcere nel 2024 contro i 28 dello stesso periodo dello scorso anno. In crescita anche i tentati suicidi (877 contro 821), le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria (881 contro 688), le manifestazioni di protesta collettive (599 contro 440), i ferimenti ( 286 contro 264) e le colluttazioni (2.203 contro 2.055).

Questi i numeri aggiornati degli istituti di pena consultati dall'ANSA.

I detenuti sono complessivamente 61.468, a fronte di 47.067 posti regolarmente disponibili, per un indice di sovraffollamento pari al 130,59%.

Il 23,65% dei detenuti (14.538) è ospitato in uno spazio tra 3 e 4 metri quadrati. Sotto i 3 metri quadri si violerebbe la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nell'ultimo anno (dal 12/6/2023 al 12/6/2024) si sono registrati 42.903 ingressi nelle carceri dalla libertà e 28.710 uscite in libertà, mentre 18.715 son usciti in misura alternativa e 457 sono stati espulsi.

L'indice di sovraffollamento maggiore si riscontra nei carceri pugliesi (149,07%). seguiti da quelli lombardi (144,95%) e friulani (144,63%). I detenuti stranieri sono 19.270 (il 31,35% del totale).

I detenuti condannati in via definitiva sono 41.498; quelli in attesa di primo giudizio sono 9.368; gli appellanti 3.423; i ricorrenti 1.961, mentre 4.880 sono in condizione giuridica mista.

I detenuti comuni sono 44.169; quelli in alta sicurezza sono 9.393: i protetti sono 6.664, mentre 720 sono al 41 bis. Gli ergastolani sono 1.890. In 13.326 hanno da scontare un residuo di pena inferiore ai due anni. In 146 nel 2024 hanno riferito di percosse all'atto di arresto; lo scorso anno erano stati 109.

Negli istituti penali maschili per minorenni sono reclusi 529 giovani a fronte di una capienza di 490, per un indice di sovraffollamento del 107,96%. In quelli femminili ci sono 25 ragazze, la capienza è di 24.



