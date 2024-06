Orsi, blitz animalista sull'Adige contro il Trentino

I militanti di Centopercentoanimalisti oggi hanno disceso l'Adige in gommone, passando attraverso il centro di Verona, esponendo uno striscione di denuncia: "Lo scopo - hanno spiegato - è far conoscere la politica della giunta provinciale di Trento che insiste nella criminalizzazione degli animali e nella ricerca di ogni pretesto per abbatterli; in questo si seguono i desideri di cacciatori, speculatori, allevatori, insomma la parte più arretrata della popolazione trentina".

"Mentre ipocritamente sbandierano immagini di boschi e montagne, presentandosi come un Eden ecologico. La realtà è ben diversa: lo striscione in lingua inglese, rivolto soprattutto ai turisti stranieri, e la scelta di località famose a livello internazionale (come nei recenti blitz), hanno proprio lo scopo di smascherare i politicanti che parlano di Natura ma nei fatti la uccidono" hanno dichiarato i militanti del Movimento animalisti che si sono fermati vicino ai ponti per far conoscere alla gente le loro battaglia.



