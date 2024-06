Maxi esercitazione a Roma per Giubileo, simulata esplosione

Una maxi esercitazione in viale di Tor Di Quinto a Roma. Simulato lo scenario di un'esplosione accidentale legata a una perdita di gpl. Scopo dell'esercitazione, articolata due fasi, è testare la risposta immediata a un evento drammatico e improvviso, anche in vista del prossimo Giubileo nella capitale.

Alle 11 in punto è arrivata la prima chiamata al Numero d'emergenza 112 con una segnalazione generica di esplosione. Poi a seguire altre chiamate, simili e confuse. Da qui la valutazione della natura dell'evento, in questo caso un'esplosione legata a una perdita accidentale di gpl e l'attivazione del piano di emergenza.

Confluiti nell'area polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e personale dell'apparato sanitario. Inviate sul posto ambulanze del 118 e della croce rossa. Chiusa al traffico il tratto di viale di Tor di Quinto tra via del Foro Italico e via Flaminia. Deviazioni su via del Foro Italico per i veicoli provenienti da piazzale di Ponte Milvio e via Flaminia Nuova, Fleming e Corso di Francia per i veicoli provenienti dal Gra. Rafforzati i servizi di viabilità da parte delle pattuglie della polizia locale.

Lo scenario coinvolge, nella seconda fase, anche diversi presidi ospedalieri della capitale per la presa in carico e lo smistamento dei vari feriti.

L'obiettivo dell'esercitazione, coordinata dalla prefettura, è quello testare il sistema istituzionale di "risposta", sia tecnico-operativa che sanitaria, a una eventuale situazione di emergenza anche in vista del prossimo evento giubilare che interesserà la Capitale per tutto il 2025.



