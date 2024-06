Ucciso durante rapina, confermato ergastolo per killer

La Corte di Cassazione (prima sezione penale) ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Paulin Mecaj, il 33enne esecutore materiale dell'omicidio dell'ex bancario Giovanni Caramuscio, di 69 anni, assassinato con due colpi di pistola durante un tentativo di rapina la sera del 16 luglio 2021 a Lequile (Lecce), mentre stava prelevando contanti dallo sportello bancomat insieme alla moglie.

E' stata invece annullata con rinvio la condanna all'ergastolo per il presunto complice, Andrea Capone, di 30 anni, accusato in concorso dell'omicidio. Gli ermellini hanno rinviato gli atti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Taranto ma solo per decidere sull'annullamento delle attenuanti generiche, che permetterebbe all'imputato una possibile riduzione di pena.

Nei confronti di Mecaj è stato infine annullato l'isolamento diurno per 1 anno. I due, accusati di omicidio volontario, rapina aggravata e porto abusivo di arma, erano stati condannati al carcere a vita dai giudici della Corte d'Assise di Lecce con la sentenza confermata in Appello. Capone ha sempre dichiarato di essere all'oscuro del fatto che Mecaj fosse armato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA