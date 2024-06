Motonave rischia di affondare, scatta maxi emergenza in porto

L'allarme per il pericolo affondamento lanciato dalla motonave Audace ha fatto scattare l'allerta per maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa regionale della Sores Fvg.

Tutti i mezzi a disposizione sono stati inviati in porto a Grado (Gorizia) dove i passeggeri e i membri dell'equipaggio saranno sbarcati.

La Sores è presente sul posto con la Centrale operativa mobile e il direttore Giulio Trillò, che ha assunto il ruolo di direttore dei soccorsi sanitari. Ci sono 6 ambulanze, un posto medico avanzato allestito da Sogit Grado, 2 furgoni trasporto persone e mezzi supporto logistico.

L'elisoccorso attende presso il campo sportivo, il secondo elicottero, con equipe sanitaria completa, resta a Campoformido per garantire operatività sul resto della regione.



