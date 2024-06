G7, sindacato polizia 'nave Gnv Azzurra ancora più inadeguata'

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la qualità degli alloggi predisposti per il personale della Polizia di Stato. In particolare, molti colleghi lamentano di essere stati trasferiti da una situazione già di per sé critica a una soluzione ancora più inadeguata: l'utilizzo della nave traghetto Gnv Azzurra". Lo dichiara in una nota la segreteria pugliese del Siap (sindacato italiano appartenenti polizia) in riferimento alle condizioni degli alloggi destinati alle forze dell'ordine impegnate nei servizi di sicurezza per il G7 in programma a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano da domani al 15 giugno. Da poche ore è ormeggiata al porto di Brindisi la nave Gnv Azzurra in sostituzione della Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell'ordine.

"Vi è un evidente disappunto - aggiungono dal sindacato - tra il personale riguardo al trattamento ricevuto durante l'attuale evento, soprattutto se confrontato con esperienze precedenti, come il G7 di Taormina, dove le condizioni alloggiative erano decisamente migliori e più rispettose della dignità e del ruolo professionale degli operatori. L'atteggiamento tra gli operatori è di crescente frustrazione e indignazione".

Secondo la segreteria pugliese del Siap "è inaccettabile che il personale della Polizia di Stato, impegnato in un evento di tale rilevanza internazionale, venga trattato in modo così inadeguato. Chiediamo che vengano predisposte soluzioni alloggiative alternative presso strutture ricettive, che rispettino la dignità e il ruolo professionale degli operatori, e che venga ripristinata una condizione di lavoro dignitosa e sicura".



