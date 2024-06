Ragazzo in mare durante 'festa', non riemerge, ricerche in corso

Ricerche sono in corso dalle 4 della notte scorsa, a Trieste, da parte dei vigili del fuoco nelle acque davanti a un'area del Porto Vecchio dove sarebbe caduto in mare un ventenne. Ad allertare i soccorsi è stata una ragazza che era in compagnia del giovane e di altri coetanei per una sorta di festa in una zona abbandonata del Porto Vecchio.

Secondo quanto avrebbe reso noto la stessa ragazza, sia lei che l'amico e probabilmente l'intero gruppo, erano in stato di alterazione alcolica.

Il giovane - che è di origini marocchine - si sarebbe tuffato in mare per una bravata e non sarebbe più riemerso. Il resto del gruppo - che sarebbe solito frequentare la zona abbandonata del porto e sarebbe costituito da molti ragazzi di origini straniere - a quel punto sarebbe fuggito mentre la ragazza allertava i soccorsi.

Con il passare delle ore ai sommozzatori dei vigili del fuoco si sono aggiunti operatori e mezzi navali della Capitaneria di Porto, che sta coordinando le ricerche, e della Guardia di Finanza e un elicottero della Protezione civile. Il maltempo sta ostacolando le ricerche stesse. La ragazza, intanto, è stata trasportata all' ospedale di Cattinara per accertamenti.



