Maltempo in Fvg, 250 interventi dei Vigili fuoco in 24 ore

Sono 250 gli interventi di soccorso tecnico urgente, dovuti al maltempo, svolti dai Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. Si tratta prevalentemente di allagamenti e alberi caduti: 134 interventi nel territorio del comando di Udine, 60 in quello di Trieste, 50 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Al momento la situazione è rientrata nella normalità in quasi tutti i comandi della regione, solo a Udine risultano ancora in attesa una quarantina di chiamate.

Nella serata di ieri forti rovesci si sono verificati a Udine e a Trieste dove forti acquazzoni sono caduti per tutta la notte e anche stamattina.



