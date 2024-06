Elezioni: Fedriga, in Fvg i risultati migliori della Lega

"E' la prima volta nella storia che siamo la regione che fa segnare il risultato migliore per la Lega a livello nazionale", è stato "un risultato frutto del lavoro di squadra. Cisint ha avuto numeri straordinari, ma anche Lizzi e Zannier hanno raccolto consensi. Il 14,9 è al di sopra delle aspettative". E' il bilancio delle europee del Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga in una intervista al Piccolo.

In Fvg, riporta il quotidiano la Lega se ha perso due terzi dei voti rispetto alle europee 2019, sale di 4 punti rispetto alle politiche. Risultato ottenuto nonostante il fatto che Vannacci non abbia sfondato. Fedriga, che non ha mai condiviso quella candidatura, ammette che il generale ha "portato voti", ma "ha avuto una visibilità superiore a qualsiasi altro candidato", e comunque in regione "ha preso più voti una candidata del Friuli Venezia Giulia". E' Anna Maria Cisint, la sindaca di Monfalcone, che in Fvg ha preso 12 mila voti in più di Vannacci. "La gente ha dimostrato di apprezzare le candidature del territorio. Abbiamo messo in campo tre figure - Cisint, Lizzi e Zannier - con storie di rappresentanza importante, esperienza amministrativa reale", "non semplici figure elettorali. Questo ci ha premiato". Sul calo della Lega in Veneto, Fedriga sostiene: "Non mi pare ci sia stato un tracollo, anche in Veneto il partito ha tenuto, pur in un momento complicato e dopo una campagna elettorale caratterizzata dal dualismo Meloni-Schlein, con la presidente del consiglio che ha centrato un risultato straordinario". Fedriga ha smentito le voci secondo le quali Zaia sarebbe pronto a diventare ministro e lui candidato al posto di Salvini, mentre sul congresso in autunno ha indicato che bisogna "fare un'analisi interna su come continuare a costruire e rafforzare la Lega, come ha detto anche Salvini, nei prossimi anni". Ora "abbiamo consolidato il voto delle ultime politiche, puntiamo a crescere ancora".

Infine, sulle amministrative in regione: "Dove il centrodestra ha saputo restare unito abbiamo avuto ottimi risultati, dove si è diviso ne abbiamo pagato le conseguenze.

Questo ci deve far riflettere anche per il futuro. Dobbiamo ripartire proprio dall'unità".



