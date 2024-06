Un altro rider investito sempre ieri a Milano, è in rianimazione

All'ospedale Niguarda di Milano, dove stamani è morto un rider pakistano di 34 anni, travolto ieri sera da un'auto pirata nel quartiere di Ponte Lambro, è ricoverato anche un suo collega e connazionale che, alcune ore prima, era stato investito in centro a Milano all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione. In questo caso l'automobilista si è fermato a prestare soccorso.

L'incidente è accaduto intorno alle 20 e il pakistano, di 24 anni sì è scontrato con una vettura. Il rider o il conducente non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Ora è in rianimazione per un forte trauma cranico.

Anche in questo caso, come per l'auto pirata di Ponte Lambro, le indagini sono affidate agli agenti della Polizia locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA