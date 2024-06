Toti: in procura l'ad di Autostrade Roberto Tomasi

L'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi viene sentito in Procura a Genova come persona informata dei fatti dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde nell'inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari, il 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il manager viene sentito per chiarire la vicenda dell'assegnazione, all'imprenditore Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari), di un'area demaniale in uso ad Aspi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA