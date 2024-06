Recordman mondiali e navigatori sotto il ghiaccio a Mare Nordest

E' stata presentato oggi il 13/o Mare Nordest, sulle attività del mare e sul mare dell'Alto Adriatico tra sport, cultura, scienza, storia, moda e arte.

Promossa dalla omonima società sportiva dilettantistica con Comune di Trieste e Regione Fvg, si svolgerà a Trieste in una tensostruttura di 700 mq. allestita in piazza Unità d'Italia, dal 14 al 16 giugno.

La manifestazione sarà caratterizzata dalla Traversata della Tre Nazioni - Croazia, Slovenia e Italia - 27 km. di nuoto da Punta Salvore a Trieste con, tra gli altri, la campionessa Silvia Boidi e di atleti di Croazia e Slovenia; si terrà poi la Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee e il conferimento del Premio Tridente d'Oro, una conferenza sullo Scuttling (posizionamento di moduli navali per ripopolare flora e fauna marine) e il progetto del Parco Navale di Trieste, sarà presentato il progetto Namirs (North Adriatic Maritime Incident Response System), e ancora mostre e laboratori per bambini e ragazzi.

Infine, si terrà la seconda edizione della sfilata Trieste Sustainable Fashion. Ospite di riguardo sarà Valentina Cafolla, detentrice del doppio record di immersione in apnea sotto il ghiaccio. L'atleta croata di origini italiane nel febbraio scorso nel lago di Anterselva a 1.650 metri sul livello del mare, temperatura in acqua di due gradi e all'esterno meno quattro, ha nuotato per 140 metri senza respirare sotto la superficie ghiacciata con una monopinna, rimanendo sott'acqua in apnea per un minuto e 45 secondi e riuscendo a rallentare il battito cardiaco a 50 pulsazioni al minuto. Il giorno seguente l'atleta ha battuto anche il record mondiale con doppia pinna.





