Natisone, vigili del fuoco domani continueranno ricerche

I Vigili del fuoco hanno confermato che, malgrado le previsioni meteorologiche non siano incoraggianti, le ricerche dell'ultimo disperso nel fiume Natisone a Premariacco, Cristian Molnar, proseguiranno anche nei prossimi giorni. Come sempre in questi casi, puntualizzano i Vigili del fuoco, gli interventi saranno modulati in base alla situazione delle eventuali precipitazioni e delle acque del fiume perché "oltre a raggiungere l'obiettivo del ritrovamento del terzo disperso, i soccorritori devono garantire la propria incolumità".

Infine, un appello è stato lanciato perché "non vengano intraprese operazioni di ricerca non coordinate ed effettuate da personale non opportunamente addestrato. Tali operazioni potrebbero compromettere la sicurezza di quanti vi partecipassero e quella dei soccorritori che da più di una settimana lavorano in modo coordinato", conclude la nota.





