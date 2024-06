Concluso Pellegrinaggio Macerata-Loreto, 60mila in cammino

Si è concluso attorno alle 3 della notte scorsa il 46° Pellegrinaggio Macerata-Loreto promosso da Comunione e Liberazione. Percorsi 27 chilometri. Ieri il messaggio del Papa. Il cammino è partito dal Centro Fiere di Macerata (dove fu accolto nel 1993 Giovanni Paolo II), con la Santa Messa delle 20.30, celebrata da Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo del 2025.

Fisichella ha esortato alla preghiera per tutte le guerre in atto, in particolar modo per Ucraina e Medio Oriente.

In sessantamila hanno camminato tutta la notte, con una temperatura sempre intorno ai 22-23 gradi, sotto un cielo senza stelle. A salutare i pellegrini all'arrivo all'alba i fuochi d'artificio. Prima tappa a Sambucheto, frazione del comune di Recanati, con l'adorazione eucaristica, la seconda a San Firmano per la consegna delle fiaccole e punto di ristoro a Chiarino con te' e dolcetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA