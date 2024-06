Bucci dimesso va subito a votare, 'domani al lavoro'

E' stato dimesso nel pomeriggio e dopo mezz'ora è andato a votare nel seggio vicino a casa il sindaco di Genova Marco Bucci, che cinque giorni fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una metastasi a una guancia e a una spalla. Apparso affaticato per l'intervento e la breve degenza, Bucci ha mostrato comunque la solita grinta rispondendo alle domande dei giornalisti e annunciando che domani sarà già al lavoro e martedì in consiglio comunale.

"Domani faccio la prima visita di controllo e mercoledì inizio la fisioterapia per la guancia e la spalla, poi vedremo le terapie da fare. Domani ricomincio a lavorare, solo mezza giornata mi hanno detto, non di più. Martedì sarò in consiglio comunale". "Mi hanno detto di non arrabbiarmi, cosa che sarà difficilissima, non riesco a urlare perchè la bocca non si apre" ha poi scherzato Bucci.

Il sindaco ha già in testa le priorità, come le pratiche per la diga del porto di Genova: "dobbiamo completare la procedura di valutazione di impatto ambientale e a fine giugno fare la gara, una gara europea con tutti i crismi". Poi "deve partire la gara per lo Skymetro e bisogna discutere sulle estensioni della metropolitana".



