Banda accerchia ragazzi per rapinarli, 4 feriti e 3 arresti

Una banda di giovani malviventi dopo la mezzanotte ha accerchiato in piazzale Cadorna quattro ventenni e ha spruzzato su di loro spray al peperoncino per rapinarli. In quel momento è arrivata una volante della polizia, a cui sono seguiti altri equipaggi.

Sul posto gli agenti sono riusciti ad arrestare due diciannovenni moldavi mentre un terzo, un sedicenne ucraino con precedenti, è stato bloccato poco dopo in via Alemagna. Per tutti loro l'accusa è di tentata rapina aggravata in concorso.

Le persone aggredite (un ventunenne, due ventiquattrenni e un ventottenne) sono state portate all'ospedale Fatebenefratelli e alla clinica De Marchi in codice verde per accertamenti.



