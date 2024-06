Anziana scomparsa, ricerche anche con droni e elicottero

Sono scattate intorno all'una della notte scorsa le ricerche di Giuseppina Neroni, 81enne originaria di Acquaviva Picena (Ap) e residente a Porto Sant'Elpidio (Fm).

La polizia di Stato, poco dopo la mezzanotte, ha ricevuto l'sos da via Monti della Laga, da parte di alcuni cittadini che si erano poco prima messi alla ricerca della donna dopo la segnalazione di un familiare.

La donna è solita fare una passeggiata nel tardo pomeriggio ma ieri non è rientrata a casa. La questura di Fermo ha allertato la prefettura che ha fatto scattare il piano ricerca persone scomparse.

In azione i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le varie forze di polizia e i volontari della Protezione civile. Gli uomini del 115 sono all'opera anche con droni, termocamere e questa mattina a Porto Sant'Elpidio si è alzato in volo l'elicottero Drago.

Le ricerche sono partite dalla zona di residenza della donna per poi estendersi, col passare delle ore, fino a quartieri limitrofi. Al momento sono ancora in corso.

L'anziana è di corporatura esile, indossa pantaloni neri, una giacca nera e ha una borsa grigia. Ha anche un telefono cellulare al quale ha risposto due volte. Ai soccorritori ha detto di trovarsi in un campo ma non ha fornito ulteriori dettagli utili alle ricerche.



