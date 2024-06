AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 10 giugno

ROMA - Lungotevere A. da Brescia, monumento a Matteotti ore 9.00 Circolo Culturale "G. Saragat - G. Matteotti" e Fondazione "Giacomo Matteotti", cerimonia di commemorazione

ROMA - P. Chigi ore 13.30 Consiglio dei ministri

ROMA - Palazzo Piacentini ore 18.00 Cerimonia di presentazione del "Francobollo commemorativo di Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa"

FRATTA POLESINE (RO) - Casa Museo di Giacomo Matteotti centenario di Matteotti, riapertura con il nuovo allestimento della Casa Museo, con senatrice Liliana Segre

ROMA - Piazza G. G. Belli 2 ore 9.30 Confcommercio, conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio Terziario

FRANCOFORTE - Bce, ore 10.00, sondaggio degli analisti monetari di giugno

ROMA - Via Balbo, 16 ore 10.00 Istat, produzione industriale (04-2024)

ROMA - Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi, via Nazionale 190 - Roma ore 11.00 Relazione sull’Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario e sugli Esposti dei clienti. Sono previste le relazioni del servizio tutela individuale della Banca d'italia e una tavola rotonda con Ansuini e Bianco (Banca d’Italia), Pinto (Confconsumatori), Sirena (Collegio Abf di Roma), Stasi (direttore operativo Certfin e segretario generale AbiLab)

MILANO - Viale dell’Innovazione 3, Spazio BiM ore 10.00 Presentazione Bicocca Pavilion @BiM, con il sindaco Sala

BERNA - Conferenza stampa di presentazione della conferenza di pace per l'Ucraina

NIZHNY NOVGOROD (RUSSIA) - Riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS (fino all’11)

TULLE - Il presidente Macron partecipa alla commemorazione del massacro nazista

BERLINO - Il cancelliere Scholz riceve il presidente del Cile Boric, in visita in in Germania, Svezia, Svizzera e Francia

TEL AVIV - Visita del Segretario di Stato americano Blinken (fino all'11)

IL CAIRO - Visita del segretario di Stato americano Blinken

ERBIL (IRAQ) - Elezioni regionali nel Kurdistan iracheno

ROMA - Campidoglio ore 9.00 Visita del Papa

ROMA - Stadio Olimpico XXVI campionati europei di atletica leggera

