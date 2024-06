Prof minaccia alunno con un coltello, denunciato dal preside

Indagano i carabinieri su quanto accaduto in una scuola superiore di Latina, dove il dirigente scolastico ha presentato una denuncia nei confronti di un insegnante di Scienze Naturali di 63 anni, il quale avrebbe puntato un coltello verso un alunno di 17. Come riporta l'edizione locale de "Il Messaggero", il professore avrebbe puntato il coltello, solitamente utilizzato per pulire la frutta nei momenti di pausa, verso la gola dello studente. Al momento non è chiaro se tra i due ci fossero stati precedenti attriti o discussioni. Malgrado non fosse presente personalmente al fatto, l'episodio è stato portato all'attenzione del preside, che ha prontamente informato le autorità.

A indagare su quanto accaduto sono adesso i carabinieri, mentre la Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per minaccia aggravata. È stata inoltre informata anche la Procura dei Minori di Roma, essendo coinvolto un ragazzo ancora minorenne. Le indagini dovranno chiarire il contesto in cui si è verificato l'episodio e le motivazioni del gesto, dato che qualcuno ha parlato di "di natura goliardica", ma saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire la verità. È stata richiesta un'audizione protetta del ragazzo per comprendere la dinamica e il movente del gesto. La scuola, al momento, non ha preso provvedimenti interni, probabilmente in attesa degli sviluppi giudiziari.



