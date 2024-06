Nuovo sbarco nel porto di Roccella Ionica, arrivati 97 migranti

Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto nel primo pomeriggio nel porto di Roccella Ionica, l'ottavo nelle ultime tre settimane per un totale di oltre 600 persone di varie nazionalità tra cui diversi minori non accompagnati. Poco dopo le 14, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, sono arrivati 97 migranti, in prevalenza di nazionalità pakistana. Tra i profughi, tutti di sesso maschile, anche due minori non accompagnati. Prima di essere soccorsi, trasferiti su una delle motovedette della Guardia costiera e condotti in sicurezza fin dentro il porto, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata al ad oltre 100 miglia dalla costa calabrese.

La barca, stando a quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella tarda serata di martedì scorso.

Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.



