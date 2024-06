Nuovo caso di Dengue a Trieste, al via la disinfestazione

Un nuovo caso di febbre Dengue è stato accertato a Trieste dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Lo rende noto il Comune, annunciando l'avvio di nuove operazioni di disinfestazione in città.

Nel dettaglio, le misure preventive riguarderanno la zona prossimale di vicolo della Salvia e via Salvi, per un raggio di 200 metri. Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, la disinfestazione inizierà alle 4 del mattino di lunedì 10 giugno.

"Per favorire e realizzare tutte le necessarie e previste misure preventive volte a una disinfestazione radicale", spiega il Comune è stata emanata una specifica ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Dipiazza. Tra le disposizioni, anche "l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti stradali" interessati dalle operazioni, "in modo da garantire l'esecuzione in sicurezza del trattamento". Il divieto sarà valido indicativamente dalle 4 alle 6 del 10 giugno e riguarderà in particolare via Isola d'Istria, via Lussinpiccolo, via Pisino, via Orsera, via Capodistria, via Norma Cossetto, via Pirano, via Umago, via Cittanova d'Istria, via Baiamonti, via di Silvula, vicolo della Salvia, via Ercolano Salvi, via Pinguente, via del Roncheto, via Paolo Giacometti, via Claudio Pulcro.

Si tratta del terzo intervento di disinfestazione avviato dal Comune da fine maggio, dopo l'accertamento di altri casi di febbre Dengue in città.



