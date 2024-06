GdF sequestra a Milano sciroppo di codeina e protossido di azoto

Un cittadino cinese di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti dalla Guardia di Finanza di Malpensa. I militari hanno intercettato a Cargo City, in arrivo dagli Usa, un carico contenente un chilo e mezzo di resina di marijuana altamente pura. Al momento della consegna in un'abitazione a Milano i finanzieri, che avevano seguito il trasporto dello stupefacente, hanno arrestato in flagranza il destinatario. Durante la perquisizione della casa sono stati trovati altra resina marijuana, hashish e sciroppo di codeina e 4 bombole di protossido di azoto, sostanza che, sotto forma di vapore, può essere usata come stupefacente e che viene definita 'il gas dello sballo'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA