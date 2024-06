G7, potenziati i trasporti via mare a Brindisi

Nell'ambito della collaborazione assicurata dalla Stp di Brindisi (azienda territoriale di mobilità a capitale pubblico) al coordinamento dell'organizzazione del G7, è stato stabilito di potenziare anche il servizio via mare dalle ore 14 di martedì 11 giugno allo stesso orario di venerdì 14.

I cittadini di Brindisi, i visitatori e quanti saranno impegnati per il G7 potranno usufruire gratuitamente del trasporto via mare che, per il periodo indicato, sarà svolto da due imbarcazioni contemporaneamente per il collegamento tra la stazione marittima e la fermata del lungomare ammiraglio Millo (rione Casale).

Il servizio sarà attivo dalle ore 06.15 all'1.40.



