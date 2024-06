Centauro si scontra con auto e muore poco dopo il ricovero

Un uomo, di 45 anni, di Morsano di Strada (Udine), è morto nella notte per le gravi ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 22.30 di ieri a Porpetto, mentre rientrava a casa.

La motocicletta che stava conducendo si è scontrata con un'auto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine: durante le cure del personale sanitario, intervenuto anche con l'elicottero, è sempre rimasto cosciente. È giunto in Pronto soccorso in codice giallo ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Palmanova anche sul conducente dell'altro veicolo, rimasto illeso.



