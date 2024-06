Un bambino di quasi cinque anni affidato dall'aprile 2023 agli zii materni è stato sottratto dalla madre ad Aosta. Il piccolo ieri ha incontrato la donna nell'ambito di un incontro protetto ma la madre non si è poi presentata all'appuntamento per riportarlo agli zii. La donna potrebbe essersi già allontanata dalla Valle d'Aosta con l'obiettivo di andare all'estero. Sono in corso le ricerche della polizia coordinate dalla procura di Aosta.

