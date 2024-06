Rientra in Italia Samp-T dal Kuwait per G7,poi ipotesi Kiev

La missione del task group Samp/T "Scutum", fino ad oggi impiegata nella base aerea di Ali al Salem, in Kuwait, è terminata ed il sistema di difesa farà rientro in Italia. Lo si apprende da una nota del Comando Operativo di Vertice Interforze. "Prossimamente - si legge - il personale e il sistema d'arma rientreranno in Italia". Il sistema di difesa sarà sottoposto alle operazioni di manutenzione in vista di un probabile impiego per il G7. Non è escluso che successivamente sarà inviato a Kiev.



