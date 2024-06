Natisone, sindaco vuole una statua dell'abbraccio dei ragazzi

Il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, ha lanciato l'idea di realizzare una statua che raffiguri l'abbraccio tra Patrizia, Bianca e Cristian, i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone.

Lo scopo dell'opera artistica - che si vorrebbe commissionare a un noto scultore friulano - è duplice: da un lato ricordare le vittime nel loro straordinario slancio altruistico; dall'altro fungere da monito per quanti passeranno sulla spiaggia lungo il Natisone per indicare i rischi dei torrenti e delle loro piene improvvise. La proposta ha subito raccolto numerosi consensi da parte dei concittadini, molto colpiti per la tragedia.



