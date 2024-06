Influencer ferita, un nuovo sopralluogo per cercare l'arma

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Influencer in rianimazione con una ferita al petto, 'caduta in casa' - Notizie - Ansa.it

Ha detto di essere caduta in casa e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Novara: si tratta dell'influencer Soukaina El Basri. In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti. (ANSA)