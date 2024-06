Commissione Orlandi e Gregori, convocate le amiche

Entra in una fase nuova la Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: il prossimo 13 giugno saranno audite Sonia Maurizia De Vito, amica di Mirella Gregori e considerata dal vicepresidente della Commissione, Roberto Morassut, "un teste chiave" nell'inchiesta, e a seguire, due amiche del tempo di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, allieva dell'Istituto "Ludovico da Vittoria", la scuola di musica frequentata anche da Emanuela Orlandi e, Cristina Franzé, altra amica di Emanuela la cui frequentazione risale invece all'ambito della parrocchia vaticana di Sant'Anna.

La possibilità che Sonia De Vito, "amica del cuore" di Mirella e una tra le ultime persone a vedere la ragazza scomparsa a Roma il 7 maggio 1983, possa essere a conoscenza di elementi determinanti per fare luce sulla sorte di Gregori, addirittura del "rapitore" o dei "rapitori", era stata adombrata nelle precedenti audizioni dalla sorella, Maria Antonietta Gregori. Audita il 9 maggio scorso, la sorella di Mirella aveva indicato Sonia come una "persona ambigua". "Noi non la abbiamo mai incolpata - aveva spiegato - ma ha cambiato versione più volte". Sonia De Vito aveva con Mirella una frequentazione assidua, tipica anche dell'età adolescenziale. Uscivano insieme, avevano amici comuni, si confidavano moltissimo, ed entrambe erano figlie di gestori di bar, tra l'altro non distanti l'uno dall'altro, nella zona di via Nomentana.

Dopo la scomparsa di Mirella, Sonia De Vito "non si è fatta più vedere, non veniva più a casa quando stava sempre a casa nostra, cambiò atteggiamento", aveva detto Maria Antonietta. Ci sarebbe da appurare anche il senso della famosa frase "Lui ci conosceva, come ha preso Mirella poteva prendere anche me", che sarebbe stata raccolta all'interno del bar dei genitori della De Vito da un presunto agente dei servizi di cui però non si è mai ben chiarito il ruolo nè l'identità. Aspetto, sempre a detta della Gregori, non sufficientemente approfondito, rimasto a livello di semplice verbale, e che poteva essere anche la frase di "una ragazza spaventata perché magari conosceva l'uomo che rapì mia sorella". "Sono contenta che il lavoro della Commissione vada avanti - commenta oggi con l'ANSA Maria Antonietta Gregori - e spero che l'audizione di Sonia porti qualcosa di concreto".

Attesa naturalmente c'è anche per quanto potrebbero affermare le due amiche di Emanuela, Laura Casagrande e Cristina Franzè. La prima in particolare oltre ad essere una delle ultime persone ad aver visto Emanuela su Corso Rinascimento dopo la lezione di musica, ricevette una presunta telefonata dei rapitori. Sarà dunque una audizione cruciale quella di giovedì prossimo mentre Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, prepara una manifestazione in piazza Cavour il prossimo 22 giugno per il 41 esimo anniversario dalla scomparsa. Già partita la locandina sui suoi canali social.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA