Bike sharing a Milano, l'orario prolungato fino alle 2 di notte

A Milano si allunga l'orario in cui sarà possibile usufruire del servizio di biciclette in sharing, il BikeMi. Dal 10 giugno scatterà il nuovo orario, tutti i giorni dalle 6 fino alle 2 di notte. La decisione di estendere, in modo definitivo, la fruibilità del servizio anche da mezzanotte alle 2 del mattino, "va incontro alle esigenze di cittadini e city users che tutti i giorni scelgono BikeMi per i loro spostamenti urbani", come spiega in una nota Igp, l'azienda che gestisce il servizio.

L' iniziativa rientra nel piano di sviluppo del bike sharing che ha tra i suoi obiettivi quello di incentivare le persone ad utilizzare la bici come mezzo di trasporto alternativo "per un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente". Ci sarà un'ulteriore novità, da settembre inizieranno ad essere progressivamente introdotte 2800 nuove bici a pedalata muscolare per un servizio sempre più capillare. Per uniformare l'intero parco bici, verrà inserito in flotta lo stesso modello delle attuali bici, che sarà dotato di nuovo accessorio, un porta cellulare.

"Ci eravamo impegnati per il prolungamento del servizio BikeMi e ora l'obiettivo è stato raggiunto - spiega l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi -.Abbiamo raccolto le sollecitazioni che provenivano da più parti, sia dal consiglio comunale, sia dai tanti giovani che ci hanno scritto, e abbiamo avviato un'interlocuzione con i soggetti interessati per individuare le modalità per allungare l'orario di restituzione delle bicilette in sharing fino alle 2 di notte".



