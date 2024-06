Ultimo giorno di scuola in anticipo dove si voterà

Ultimo giorno di scuola per tantissimi alunni che potranno andare in vacanza in anticipo rispetto a quanto previsto dal calendario, causa elezioni.

Sabato e domenica si svolgeranno, infatti, le Europee - in qualche caso anche amministrative e regionali - e diversi istituti terminano oggi le lezioni perché sedi di seggio elettorale.

Se in Emilia-Romagna, Marche e Valle d'Aosta l'ultima campanella sarebbe comunque suonata oggi, nel resto delle regioni ci saranno alunni che termineranno lezioni e interrogazioni leggermente in anticipo, almeno nei plessi e negli istituti in cui si voterà.

La scuola finisce ufficialmente domani in Puglia e in Sardegna.

Mentre l'8 tocca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto. Ma, come detto, per molti ragazzi di queste regioni, nonostante da anni si dica che le scuole non devono più essere sede di seggio elettorale, è oggi l'ultimo giorno di scuola. La campanella di fine anno suonerà ufficialmente lunedì 10 in Toscana, mentre nella provincia di Trento l'11. Gli ultimi alunni ad andare in vacanza saranno quelli nella provincia di Bolzano, il 14 giugno.

Gli esami di maturità avranno poi inizio il 19 giugno alle ore 8.30. Per gli esami di terza media sono invece le singole scuole a stabilire il calendario degli esami.

