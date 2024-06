Sostanza tossica in ditta di spedizioni, venti intossicati

Una ventina di dipendenti di una ditta di spedizioni di Vimodrone nel Milanese, è stata soccorsa stamani perchè manifestava i sintomi di un intossicazione alle vie aeree.

Secondo quanto riferito dal 118, che è intervenuto con numerosi mezzi, nessuna delle persone coinvolte è grave e i dipendenti sono in valutazione sul posto per capire quanti debbano essere portati in ospedale.

I vigli del fuoco sono invece al lavoro per capire quale sia la sostanza tossica che ha causato l'intossicazione.



