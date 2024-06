Ragazzo accoltellato in piazza, tra aggressori due minorenni

Un ragazzo di 24 anni di nazionalità egiziana è stato accoltellato al torace ieri sera nel quartiere di Bolzaneto in Valpolcevera (Genova). A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito le urla.

Il personale dell'ambulanza che hanno per primi soccorso il giovane hanno visto fuggire un gruppo di quattro aggressori. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che ne hanno individuato due, entrambi minorenni. Si tratta di un minore non accompagnato ospitato in una comunità cittadina e di un altro giovanissimo che risulta residente a Milano. Entrambi sono egiziani come la vittima.

Al momento sono stati denunciati a piede libero. Il giovane aggredito, a cui i medici del 118 hanno dovuto estrarre il coltello ancora conficcato nel petto, è in condizioni gravissime. E' stato intubato e trasportato all'ospedale San Martino di Genova ed è ricoverato nel reparto di rianimazione.





