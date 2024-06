Natisone, in un video il tentativo disperato del vigile del fuoco

Tra i tanti video girati da privati cittadini e circolati nei social e tra i media relativi alla tragedia del Natisone, ne è comparso uno nuovo: il tentativo disperato di un vigile del fuoco che, nonostante la terrificante piena del fiume, si lancia in acqua e tenta di raggiungere i tre ragazzi, abbracciati in quella posa ormai diventata il simbolo di questa disgrazia.

Il video è toccante: il vigile del fuoco, addestrato per questo tipo di interventi, assicurato a una corda alla cui estremità ci sono i suoi compagni, si lancia da monte rispetto ai ragazzi, nella direzione del flusso del fiume e comincia a nuotare. Dovrebbe essere semplice teoricamente, invece, la corrente lo spinge verso riva o comunque lontano rispetto allo scoglio sul quale i tre ragazzi attendevano qualcuno che andasse a salvarli.

L'eroico e atletico giovane dopo alcune bracciate è costretto a fermarsi, a tornare a riva. Riproverà una volta e una volta ancora ma vanamente: Patrizia, Bianca e Cristian sono irraggiungibili via fiume.

Oggi il Natisone, e in genere l'intera zona, e Premariacco, sono completamente diversi da quel giorno: è tornato il bel tempo, il fiume scorre placido con poca acqua; ramaglie, cespugli, scogli e anfratti riemergono alla vista; l'unica cosa che si vorrebbe riaffiorasse e che invece non si trova è il corpo di Cristian Molnar.

È il settimo giorno e sul posto operano, come dall' inizio, ottanta e più soccorritori con vari mezzi, terrestri e marini. Ieri e ieri l'altro si era accesa una speranza quando erano stati trovati una maglietta e un paio di pantaloni: indumenti persi da chissà chi e trascinati da chissà dove.

È stato facile dimostrare che non appartenevano al giovane.

Oggi i suoi familiari hanno diffuso una nota attraverso il loro legale, avvocato Gaetano Laghi, per ribadire che "non disperano ancora di trovare vivo il giovane" ed "esprimono piena fiducia nell'inchiesta aperta dalla Procura di Udine, convinti che si accerteranno le eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi prestati ai tre ragazzi". Il fratello di Cristian, Petru Radu, anche stamani era lì, tra i soccorritori, a seguire senza sosta le ricerche. Ha chiesto che non vengano pubblicate foto sue o dei suoi familiari, chiede che siano rispettate l'ansia e l'angoscia che "tutta la famiglia Molnar prova in questi terribili momenti e si unisce al dolore delle famiglie Cormos e Doros".

Mentre continuano le indagini in Procura a Udine, di cui non si apprendono indiscrezioni, oggi è nuovamente intervenuto anche il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga: i protocolli sui soccorsi "sono nazionali, è giusto che la parte tecnica faccia le valutazioni per capire se è stato fatto il massimo rispetto ai protocolli esistenti - ha detto - Ma rifuggo dalle polemiche su questo tema, mi sembrerebbe una speculazione assolutamente fuori luogo rispetto alla tragedia che è avvenuta".

Video Natisone, il vigile del fuoco prova a raggiungere a nuoto i ragazzi

