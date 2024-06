Fedriga, centri migranti in Albania potranno aiutare il Fvg

"La redistribuzione di chi arriva illegalmente di sicuro aiuterà anche il Friuli Venezia Giulia, magari indirettamente. Alleggerire la presenza in altre aeree di Italia, aree sottoposte a immigrazione illegale proveniente dal Mediterraneo, permette ovviamente maggiori trasferimenti, per esempio, per quello che ci riguarda. Quindi per l'immigrazione irregolare proveniente dalla rotta balcanica". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, rispondendo ai giornalisti sui centri per i migranti previsti in Albania da agosto.

"Serviranno - ha aggiunto Fedriga - anche come deterrenza contro l'immigrazione irregolare, perché chi parte sa che potrebbe non raggiungere l'Europa, ma andare in un centro che rispetterà tutte le regole e i parametri europei, collocato però in Albania. C'è un accordo previsto dall'Unione Europa, assolutamente legittimo, e le polemiche in tal senso sono strumentali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA