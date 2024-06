Docenti delle Belle Arti di Bologna votano lo stop all'Erasmus con Israele

Il collegio dei docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna ha votato a maggioranza una mozione per interrompere l'accordo Erasmus (mobilità di docenti e studenti) con un istituto di design israeliano, lo Shenkar - Engineering Design Art di Tel Aviv, dall'anno accademico 2024/2025.

La decisione è stata presa come "gesto simbolico" e sarà al vaglio del prossimo Consiglio dell'Accademia in programma il prossimo 13 giugno. Sarà rispettata la conclusione della mobilità degli studenti ospiti, due dei quali tra l'altro palestinesi.

Il collegio dei docenti dell'Accademia delle Belle Arti bolognese si è riunito ieri pomeriggio e all'ordine del giorno aveva come punto l'accordo con lo Shenkar e varie.

A quanto appreso, non è stata votata sul tema la mozione degli studenti perché con dei punti ritenuti inapplicabili, ma due diverse mozioni. Entrambe prevedevano di rispettare la conclusione dei progetti di mobilità in atto, ma una aveva come contenuto l'interruzione dell'accordo Erasmus e l'altra la sospensione temporanea dell'accordo stesso fino al cessate il fuoco e al ripristino del diritto umanitario e internazionale.

Dopo un confronto i docenti si sono espressi a maggioranza per la prima mozione, ovvero per l'interruzione, a rimarcare il gesto simbolico.



