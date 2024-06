Sea Eye, 'per giudice R. Calabria illegittimo fermo della nave'

Il tribunale di Reggio Calabria ha accolto il ricorso di Sea Eye ed ha dichiarato illegale il fermo della nave Sea-Eye 4 per 60 giorni nel marzo scorso. Lo fa sapere la ong tedesca informando che "il giudice non ha ritenuto provate le accuse secondo cui l'equipaggio della nave non avrebbe seguito le istruzioni della cosiddetta guardia costiera libica".

"La sentenza di Reggio Calabria - commenta il presidente di Sea Eye - Gordon Isler - è una vittoria significativa per noi e per tutte le altre organizzazioni di soccorso in mare! Ciò dimostra chiaramente che la detenzione di navi di soccorso civili è un abuso del potere statale. Ora abbiamo urgentemente bisogno del sostegno politico del governo federale, perché anche l'Italia viola i diritti del nostro Stato di bandiera con la detenzione illegale di navi di soccorso tedesche. Chiediamo urgentemente ai ministeri responsabili di utilizzare la sentenza come un'opportunità per fare campagna per porre fine a questa pratica in Italia".



