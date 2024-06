Presunto molestatore picchiato dal branco nel casertano

Un uomo, presunto molestatore di una ragazzina, picchiato in strada dal branco: è successo nel Casertano, a Falciano del Massico. Il deputato di Allenza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, al quale sono stati inviati i video della violenza, ha chiesto chiarimenti ai carabinieri.

"Come raccontano diverse fonti - si legge in una nota di Borrelli - sembra che l'uomo, seduto fuori di un bar, avesse molestato una minorenne che passava di lì. A quel punto sono arrivati alcuni ragazzi, forse amici della giovane, i quali in un primo tempo hanno solo discusso con l'uomo che, infatti, si alza dal tavolo e si allontana con un giovane: l'uomo dice qualche parola al ragazzo e poco dopo gli molla uno schiaffo molto forte provocando la violenta reazione degli altri giovani", che aggrediscono il presunto molestatore con calci e pugni.

"Ci sono arrivate queste immagini molto forti - dice Borrelli - che abbiamo segnalato ai Carabinieri che stanno indagando. Aspettiamo conferme per poterci esprimere con sicurezza ma oggi la violenza è purtroppo sempre più l'unico mezzo di comunicazione in certe situazioni. Bisognerà soprattutto anche chiarire la questione della molestia che sarebbe un fatto gravissimo".



