Piazza San Carlo, pg chiede ricalcolo pena Appendino

La Procura generale ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio la condanna di Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo a Torino per ricalcolare l'entità della pena. L'udienza, dedicata alla discussione del ricorso degli ultimi imputati, si sta svolgendo a Roma. All'ex sindaca Appendino erano stati inflitti 18 mesi di reclusione.

Il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League una serie di ondate di panico tra la folla radunata nella piazza provocarono 1.500 feriti e più tardi la morte di due donne. Appendino chiamate in causa in qualità di ex sindaca del capoluogo piemontese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA