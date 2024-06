Migranti: Gratteri, siamo sul pezzo e monitoriamo tutti fenomeni

"Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati: abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno". Così, a Ercolano, in provincia di Napoli, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sull'abnorme numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari segnalato dalla premier, Giorgia Meloni, che ieri ha anche fatto sapere di avere consegnato un esposto al procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo.





