"Amanda Knox non è una vittima ma una calunniatrice": il legale di Patrick Lumumba, l'avvocato Carlo Pacelli, ha commentato con poche parole la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze letta al termine di una breve camera di consiglio. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA.

Lumumba non ha partecipato all'udienza, impegnato a Perugia per lavoro.



